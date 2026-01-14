المبعوث الشخصي لأمين الأمم المتحدة: ندعم أدوار الوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان

قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي: "أشكر مصر على التحضير الجيد المسهل لأجواء العمل فى ظروف مريحة".

وأضاف: “حققنا قسطا كبيرا من التوافق حول جهود السلام فى السودان وندعم أى أدوار للوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان”.

وتابع: “هذا الإجتماع سيسجل عنه لاحقا أنه مرحلة متميزة من العمل الدولي، ونثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة فى السودان”.

وأضاف: “هذا الإجتماع التشاورى يعتبر إنجازا من إنجازات الدبلوماسية، ويدل على عرفان الجميع بفعالية ونجاح هذه الألية ستساعدنا جميعا على إنجاز الكثير فى المستقبل القريب”.