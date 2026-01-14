بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان.

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر، معروفة، وأن مصر لن تسمح بانهيار السودان، أن انهيار المؤسسات الوطنية السودانية أو المساس بالسودان، ومصر لا تعترف بأي كيانات أو ميليشيات.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، وشدد على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف وزير الخارجية أن ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأن التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان تجسد في إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣.

وشدد وزير الخارجية على أن إنهاء القتال الدامي في السودان يتطلب هدنة إنسانية عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار ثم إطلاق عملية سياسية شاملة، وجدد تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق ويدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ تعهداته الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.