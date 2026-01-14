وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد بأن مصر ترأست الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، وشدد على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف وزير الخارجية أن ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأن التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان تجسد في إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣.

وشدد وزير الخارجية على أن إنهاء القتال الدامي في السودان يتطلب هدنة إنسانية عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار ثم إطلاق عملية سياسية شاملة، وجدد تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق ويدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ تعهداته الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.