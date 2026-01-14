وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان



وأكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مجددا على خارطة الطريق والرؤية المصرية الواضحة التي تحظى بتوافق إقليمي وأمني بشأنها ضرورة العمل على وضع وتنفيذ هدنة إنسانية فورية في السودان وتتضمن انسحابات محددة وإنشاء ملاذات آمنة فى المناطق التي تعانى من مشاكل على الصعيد الإنساني وفتح الممرات الإنسانية، وجميعها أمور شديدة الأهمية.

وأضاف الوزير عبد العاطي :أن ذلك يقود إلى الوقف الكامل لإطلاق النار وبما يؤسس لبدء الحوار السوداني -السوداني بملكية سودانية دون تدخل أي طرف خارجي لفرض إرادته على الشعب السوداني وإنما هي أمور تتم بشكل سوداني كامل فى إطار الملكية السودانية.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على التقدير لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. مضيفا أننا نعول على الولايات المتحدة والرئيس ترامب لأن تكون هناك مواقف حاسمة تضع حدا لهذه الحرب فى السودان،ومن ثم الانخراط الفاعل للجانب الأمريكي فى هذا الصدد.

وأبرز فى هذا الصدد زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إلي مصر..مشددا على توجيهات السيد الرئيس السيسى للتنسيق الكامل مع الأشقاء فى السودان.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه قام وبناء على توجيهات فخامة الرئيس- بأربع زيارات إلي بورسودان في إطار نقل توجيهات ورسائل من السيد الرئيس السيسي.. مؤكدا أن الدور المصري فى السودان شديد الإيجابية ويسعى إلى الاستقرار وخفض التصعيد والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

وأضاف: أننا نسعى إلي وقف المعاناة الإنسانية حيث أن هناك أكبر كارثة إنسانيه فى السودان، وهى أمور لا يتعين السكوت عنها أو تركها على عواهلها أو عدم التدخل بشأنها أو التسامح مع استمرارها.

وأكد مجددا على الارتباط العضوي بين الأمن القومى المصري والأمن القومي السوداني وبالتالي فإن أي مساس بالأمن القومي السوداني هو مساس بالأمن القومى المصري ولا يمكن القبول به أو التهاون بشأنه أو التسامح معه، وهذه رسائل واضحة.