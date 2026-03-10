«كفر الشيخ الأزهرية» تعقد لجنة مقابلات المرشحين لرؤساء لجان الشهادة الثانوية

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية لجان مقابلات واجتماعات مع المتقدمين لعمل رؤساء ومساعدين للجان الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، بمدرج ديوان عام المنطقة.

جاء ذلك بحضور لجنة مُشَكَّلة للتقييم برئاسة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومحمد عرفات، مدير فرع الشؤون القانونية بالمنطقة، ومحمد جبريل، مدير التفتيش المالي والإداري، والدكتور السيد سرور، مسؤول إدارة الامتحانات بالمنطقة.

ناقش رئيس المنطقة خلال الاجتماع كافة القواعد المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وبمقدمتها طرق توزيع البوكليت على الطلاب باللجان، وحَظْر استخدام "الموبايل" نهائيًّا للطلاب ولكل القائمين على أعمال الامتحانات، عدا رئيس اللجنة، وأهم التعليمات لتنظيم الامتحانات، وتأمين المنشآت كافة، والتشديد على ضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية، وتحديد أدوار أعضاء اللجان، مع الالتزام بكافة التعليمات للوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان.

وأكّدت أعضاء اللجنة خلال جلسات التقييم للمتقدمين بضرورة أن يتحمل رؤساء اللجان "المرشحين" الأعباء والأمانة المُلقاة على عاتقهم، وأن يبذلوا الجهد المطلوب منهم؛ لافتين بأنه كما يثاب المجتهد سيُعاقَب المُقَصِّر، ومشيرين لعقد لقاءات موسَّعةً ومُجمَّعة لاحقًا مع بعض رؤساء لجان الثانوية على مستوى الجمهورية وكذا بالمنطقة؛ لمناقشة التوجيهات الخاصة بالامتحانات.