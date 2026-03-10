قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
محافظات

بعد زيادة البنزين.. محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

اعتمد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، التعريفة الجديدة لنقل الركاب على جميع خطوط المواصلات العامة، الداخلية والخارجية، بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة وارتفاع أسعار البترول عالميًا، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية المقررة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف وسيارات الأجرة، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين، بشن حملات مكثفة على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة، موجهًا بطباعة وتوزيع "استيكرات" جديدة موضح بها قيمة الأجرة المعتمدة، يتم إلصاقها على سيارات الميكروباص والسرفيس، إلى جانب وضع لافتات واضحة بجميع المواقف على مستوى المحافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة وضمان الشفافية الكاملة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف ميدانيًا، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وضمان استقرار منظومة النقل.

وناشدت محافظة كفرالشيخ جميع المواطنين بعدم دفع أي أجرة تزيد على القيمة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف أو يمتنع عن التحميل عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات بالمحافظة، أو الخط الساخن للمرور (136) والرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ تعريفة الأجرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

فورد سوبر ديوتي
بسكويت العيد
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
