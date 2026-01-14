مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة

يشهد السودان منذ اندلاع الصراع المسلح أزمة إنسانية وأمنية متفاقمة، انعكست في نزوح ملايين المدنيين، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتعطل مؤسسات الدولة.

الجوار الجغرافي والروابط التاريخية

تأتي التحركات المصرية في هذا السياق انطلاقًا من اعتبارات الجوار الجغرافي والروابط التاريخية، وحرص القاهرة على منع انزلاق السودان نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، لما لذلك من تداعيات إقليمية خطيرة.

الأمم المتحدة والشركاء الدوليين

وتسعى مصر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار، وتثبيت هدنة إنسانية، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة تضع حدًا للصراع المستمر.

التحركات المصرية المكثفة

وفي إطار التحركات المصرية المكثفة لدعم الاستقرار في السودان، عقد وزير الخارجية مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، استعرضا خلاله آخر تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد ودفع مسار السلام.

جهود السلام في السودان

وأكد وزير الخارجية أن انعقاد الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان جاء بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأكيد واضح على ثوابت الدور المصري الداعم لأمن السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

حقن دماء الأشقاء السودانيين

وشدد على أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لحقن دماء الأشقاء السودانيين، وخفض حدة العنف، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي دائرة الصراع وتخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

دعم مؤسسات الدولة السودانية الشرعية

وجدد الوزير التأكيد على الموقف المصري الثابت، القائم على دعم مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، ورفض أي محاولات للمساس بها، مشددًا على أنه لا مساواة بين الدولة وميليشيات خارجة عن إطار الشرعية.

إيصال المساعدات العاجلة وحماية المدنيين

وأشار إلى أن القاهرة تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، تتيح إيصال المساعدات العاجلة وحماية المدنيين، ودعم المساعي الأممية لتحقيق سلام شامل ومستدام.

من جانبه، أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بالدور المصري المحوري في إدارة ملف الأزمة السودانية، مؤكدًا أن القاهرة تعبر عن توجهات الحكومات المعنية، وتسهم بفاعلية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

تهدئة التصعيد بالمنطقة

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا مهمًا في تهدئة التصعيد بالمنطقة، معتبرًا أن عقد الاجتماع التشاوري بشأن السودان يُعد نجاحًا ملموسًا للدبلوماسية المصرية.

التوافق حول جهود السلام

وأضاف المبعوث الأممي أن الاجتماع أسفر عن تحقيق قسط كبير من التوافق حول جهود السلام في السودان، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح رؤى مستقبلية عملية لدعم المسار السياسي ومعالجة جذور الأزمة، بما يضمن الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.