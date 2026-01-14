قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر ترسم طريق السلام في السودان.. توجيهات رئاسية حاسمة ودعم أممي لمسار التهدئة

مصر والسودان
مصر والسودان
محمد البدوي

يشهد السودان منذ اندلاع الصراع المسلح أزمة إنسانية وأمنية متفاقمة، انعكست في نزوح ملايين المدنيين، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتعطل مؤسسات الدولة.

 الجوار الجغرافي والروابط التاريخية

تأتي التحركات المصرية في هذا السياق انطلاقًا من اعتبارات الجوار الجغرافي والروابط التاريخية، وحرص القاهرة على منع انزلاق السودان نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، لما لذلك من تداعيات إقليمية خطيرة. 

الأمم المتحدة والشركاء الدوليين

وتسعى مصر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار، وتثبيت هدنة إنسانية، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة تضع حدًا للصراع المستمر.

التحركات المصرية المكثفة

وفي إطار التحركات المصرية المكثفة لدعم الاستقرار في السودان، عقد وزير الخارجية مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، استعرضا خلاله آخر تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد ودفع مسار السلام.

جهود السلام في السودان

وأكد وزير الخارجية أن انعقاد الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان جاء بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأكيد واضح على ثوابت الدور المصري الداعم لأمن السودان ووحدته وسلامة أراضيه. 

حقن دماء الأشقاء السودانيين

وشدد على أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لحقن دماء الأشقاء السودانيين، وخفض حدة العنف، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي دائرة الصراع وتخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

دعم مؤسسات الدولة السودانية الشرعية

وجدد الوزير التأكيد على الموقف المصري الثابت، القائم على دعم مؤسسات الدولة السودانية الشرعية، ورفض أي محاولات للمساس بها، مشددًا على أنه لا مساواة بين الدولة وميليشيات خارجة عن إطار الشرعية. 

إيصال المساعدات العاجلة وحماية المدنيين

وأشار إلى أن القاهرة تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، تتيح إيصال المساعدات العاجلة وحماية المدنيين، ودعم المساعي الأممية لتحقيق سلام شامل ومستدام.

من جانبه، أشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بالدور المصري المحوري في إدارة ملف الأزمة السودانية، مؤكدًا أن القاهرة تعبر عن توجهات الحكومات المعنية، وتسهم بفاعلية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. 

تهدئة التصعيد بالمنطقة

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا مهمًا في تهدئة التصعيد بالمنطقة، معتبرًا أن عقد الاجتماع التشاوري بشأن السودان يُعد نجاحًا ملموسًا للدبلوماسية المصرية.

التوافق حول جهود السلام

وأضاف المبعوث الأممي أن الاجتماع أسفر عن تحقيق قسط كبير من التوافق حول جهود السلام في السودان، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح رؤى مستقبلية عملية لدعم المسار السياسي ومعالجة جذور الأزمة، بما يضمن الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

السودان الصراع المسلح السيسي مصر والسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

قطاع غزة

الوضع بغزة| الفصائل الفلسطينية تثمن دور مصر في إنهاء معاناة الفلسطينيين.. والمنخفض الجوي يعمق المأساة

السودان

الجيش السوداني: حققنا نجاحات بجنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع

مصممة الأزياء مايا جويلي

مايا جويلي توضح الفرق بين مصمم الأزياء والستايلست في الدراما

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد