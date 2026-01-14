وزير الخارجية: مصر لن تقبل بانهيار السودان أو انسلاخ أي جزء من أراضيه

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر لن تقبل تحت اى ظرف بانهيار السودان او مؤسساته الوطنية او انسلاخ أي جزء من الأراضي السودانية .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده وزير الخارجية اليوم الاربعاء مع رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بالقاهرة علي هامش الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتنسيق تعزيز جهود السلام في السودان .



واكد وزير الخارجية على التنسيق الرفيع بين مصر وبين الأمم المتحدة سواء فى شخص السكرتير العام للمنظمة او المبعوث الشخصى الى السودان.. معرباً عن التقدير الكامل لدور الامم المتحدة فى معالجة الازمات وخاصة فى السودان.

وأضاف أن انعقاد الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتنسيق تعزيز جهود السلام في السودان يأتي بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأوضح أن استضافة مصر لهذا الاجتماع الهام فى هذا التوقيت شديد الأهمية يعكس الدور المصرى لوضع حد للمأساة الانسانية، ووقف الحرب التى يدفع ثمنها الشعب الشقيق.