فلسطين ترحب بجهود مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة
السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الخارجية: توجيهات رئاسية لتعزيز السلام في السودان.. ولا مساواة بين الدولة والميليشيات

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد البدوي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة  مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تناول مستجدات الأوضاع في السودان والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم مسار السلام ووقف التصعيد.

جهود السلام في السودان

وأكد وزير الخارجية أن انعقاد الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان يأتي بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار السودان والحفاظ على أمنه ووحدته.

وأوضح أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لحقن دماء السودانيين وخفض التصعيد، مشددًا على حرص القاهرة على التوصل إلى حلول سياسية تُنهي دائرة العنف وتخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ثوابت الموقف المصري

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري، والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم القبول بأي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة السودانية، مؤكدًا أنه لا مساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وأي ميليشيات أخرى.

تنفيذ هدنة إنسانية فورية في السودان

وأشار إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على وضع وتنفيذ هدنة إنسانية فورية في السودان، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وحماية المدنيين، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام في السودان.

الخارجية وزير الخارجية السودان مصر والسودان الأوضاع في السودان

