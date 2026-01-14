قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
وزير خارجية الدنمارك: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن جرينلاند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طارق فهمي: القاهرة تمثل بوابة الحل.. ومصر والولايات المتحدة في قلب جهود إنهاء الأزمة السودانية

محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن بدء خطوات حل الأزمة السودانية من القاهرة يمثل تطورًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن واشنطن أدركت أن التحرك الفاعل في الملف السوداني يتم عبر الدور المصري، خاصة في ظل قبول مسار التحرك المصري من جميع الأطراف المعنية بالأزمة.

الحفاظ على وحدة الدولة السودانية 

وشدد فهمي على أن مصر حددت بوضوح ثوابت موقفها في السودان، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ورفض أي محاولات لانفصال أجزاء من أراضيها، مؤكدًا أن هذه الخطوط الحمراء تمثل الأساس الذي تقوم عليه أي جهود سياسية مصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الخطوة الأولى التي تنطلق من القاهرة تمثل حجر الأساس للانتقال إلى مراحل لاحقة، مشددًا على أهمية استمرار المشاورات السياسية بشكل كامل وسرعة التحرك لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

الخطوط الحمراء والموقف المصري من الأزمة

وأشار فهمي إلى أن التنسيق المصري–الأمريكي في الملف السوداني يعكس أهمية الدور المصري، خاصة بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مؤكدًا أن بيان رئاسة الجمهورية الصادر في ديسمبر الماضي كان قد حدد بوضوح الخطوط الحمراء والموقف المصري من الأزمة، وما يجري حاليًا يمثل خطوة مهمة يُبنى عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

السودان مصر والسودان العلاقات المصرية السودانية طارق فهمي السيسي

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

تدريبات لرفع مهارات العاملين

نائب محافظ المنيا يتابع فعاليات برنامج تدريبي متخصص بمجمع الذكاء المكاني

الجماهير فى المقاهي بجنوب سيناء

رغم الصقيع.. احتشاد آلاف المواطنين على مقاهي جنوب سيناء لتشجيع المنتخب

حملات تموينية

ضبط ربع طن دواجن فاسدة محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب

‏أرخص 5 سيارات كهربائية بمصر.. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات كهربائية‏

جوزة الطيب وجل الصبار.. 10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

10 وصفات طبيعية لعلاج الإيكزيما

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

