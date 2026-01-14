طارق فهمي: القاهرة تمثل بوابة الحل.. ومصر والولايات المتحدة في قلب جهود إنهاء الأزمة السودانية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن بدء خطوات حل الأزمة السودانية من القاهرة يمثل تطورًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن واشنطن أدركت أن التحرك الفاعل في الملف السوداني يتم عبر الدور المصري، خاصة في ظل قبول مسار التحرك المصري من جميع الأطراف المعنية بالأزمة.

الحفاظ على وحدة الدولة السودانية

وشدد فهمي على أن مصر حددت بوضوح ثوابت موقفها في السودان، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ورفض أي محاولات لانفصال أجزاء من أراضيها، مؤكدًا أن هذه الخطوط الحمراء تمثل الأساس الذي تقوم عليه أي جهود سياسية مصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الخطوة الأولى التي تنطلق من القاهرة تمثل حجر الأساس للانتقال إلى مراحل لاحقة، مشددًا على أهمية استمرار المشاورات السياسية بشكل كامل وسرعة التحرك لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

الخطوط الحمراء والموقف المصري من الأزمة

وأشار فهمي إلى أن التنسيق المصري–الأمريكي في الملف السوداني يعكس أهمية الدور المصري، خاصة بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مؤكدًا أن بيان رئاسة الجمهورية الصادر في ديسمبر الماضي كان قد حدد بوضوح الخطوط الحمراء والموقف المصري من الأزمة، وما يجري حاليًا يمثل خطوة مهمة يُبنى عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.