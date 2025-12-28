طارق فهمي: ما يجري لا يقتصر على الصومال بل يمتد لمنطقة القرن الأفريقي

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي، مشيرا إلى أنها تعكس تحركات كانت تُدار «خلف الكواليس» منذ فترة طويلة.



وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذه التحركات ظهرت إلى العلن مؤخرًا، محذرًا من خطورة التسرع في التقييمات أو الانسياق وراء التحليلات المبسطة.

وتابع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، وتداعيات للحديث عن اعتراف إسرائيلي بإقليم «صوماليلاند»، في ظل توترات إقليمية متصاعدة.

وأكمل الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما يجري لا يقتصر فقط على الصومال أو إقليم صوماليلاند، بل يمتد إلى منطقة القرن الأفريقي بأكملها ومناطق التماس المرتبطة بها.

وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى وجود تحركات إقليمية ودولية، بعضها عربي، كانت تتم بعيدًا عن الأضواء، قبل أن تنكشف الآن بشكل مباشر.

