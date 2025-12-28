زيادة بعدد الإصابات الفيروسية في الجهاز التنفسي.. نصيحة عاجلة

قال الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأستاذ الأمراض الصدرية، إن مصر تشهد خلال الفترة الحالية زيادة في معدلات الإصابة بالالتهابات الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، مضيفا أن هذه الزيادة تُعد طبيعية في هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف في مداخلة بتقنية الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن فصل الخريف وبداية الشتاء يشهدان بطبيعتهما نشاطًا متزايدًا للفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

طبيعة الشتاء وزيادة نشاط الفيروسات

وتابع أن العالم بأكمله يشهد حاليًا نفس الزيادة، وفق ما تعلنه المؤسسات الطبية الدولية.

لا حالات حرجة ولا دخول للعناية المركزة

وأشار إلى أن المطمئن في الوضع الحالي هو عدم رصد حالات حرجة أو دخول أعداد كبيرة من المرضى إلى المستشفيات أو الرعايات المركزة، مؤكدًا أن الإصابات المتداولة حتى الآن لم تؤدِ إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي أو وفيات، وهو ما يُعد «نعمة حقيقية» في هذه المرحلة.

وتابع أن أي عدوى فيروسية هي معركة بين الفيروس وجهاز المناعة، موضحًا أن الفيروسات مع الوقت تتحور وتضعف، في مقابل اكتساب الإنسان مناعة أقوى، مشيرًا إلى أن النشاط الحالي يشمل فيروسات الإنفلونزا إلى جانب متحورات كورونا، دون وجود ما يستدعي القلق.

ولفت إلى أن بعض المرضى قد يعانون من كحة وضيق تنفس دون ارتفاع في درجة الحرارة، موضحًا أن ذلك يحدث عندما تكون المناعة العامة جيدة، بينما تكون مناعة عضو معين كالجهاز التنفسي ضعيفة، وهو ما يظهر بوضوح لدى المدخنين ومرضى حساسية الصدر.

وأوضح أن الأعراض تختلف باختلاف نوع المناعة، حيث يعاني الأصحاء من أعراض عامة مثل تكسير الجسم واحتقان الأنف وآلام الحلق، بينما تظهر لدى مرضى الصدر أعراض أشد مثل انقباض الشعب الهوائية وضيق التنفس وصوت الأزيز، خاصة خلال فترات الليل.