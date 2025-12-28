هيفاء وهبي تنتصر في جولتها القضائية ضد نقابة الموسيقيين

صرح المستشار شريف حافظ محامي النجمة هيفاء وهبي من انه قضت محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق والمقامة من هيفاء وهبي ضد السيد / نقيب المهن الموسيقية بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية و بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



حيث قد اقامت الفنانة هيفاء وهبي دعواها الماثلة لانها فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من اقامة الحفلات داخل جمهورية مصر العربية دون سند قانوني او مسوغ مشروع ودون ان يسبق القرار تحقيق رسمي أو سماع اقوالها مما يشكل قراراً يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.



و حيث أن القرار المطعون عليه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة لأن الغرض من القرار لم يكن تحقيق المصلحة العامة او حماية المهنة , بل النيل من الطاعنة او تقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني.

وبجلسة ١٦-١١-٢٠٢٥ مثل المستشار شريف حافظ دفاع هيفاء وهبي وقدم خمسة حوافظ مستندات دالة علي سلامة موقف موكلته وبطلان قرار نقابة الموسيقين والتي قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة ٢٨-١٢-٢٠٢٥ واصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.