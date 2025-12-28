قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وقف قرار المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للفنانة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
ندى سويفى

قضت محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصرح الغناء للمطربة هيفاء وهبي.

وتضمن الحكم في الطعن رقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ ق في الدعوى المقامة من  هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل المهن الموسيقية بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية
و بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقامت المطربة هيفاء وهبي دعواها الماثلة لانها فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من اقامة الحفلات داخل جمهورية مصر العربية دون سند قانوني او مسوغ مشروع ودون ان يسبق القرار تحقيق رسمي أو سماع اقوالها مما يشكل قراراً يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.

ولفتت الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة لأن الغرض من القرار لم يكن تحقيق المصلحة العامة او حماية المهنة بل النيل  من الطاعنة او تقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني.

وفي جلسة ١٦-١١-٢٠٢٥ مثل المستشار شريف حافظ دفاع هيفاء وهبي وقدم  5 حوافظ مستندات دالة علي سلامة موقف موكلته وبطلان قرار نقابة الموسيقين التي قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة اليوم واصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء للطاعنة هيفاء محمد وهبي وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية، و بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

هيفاء وهبي محكمة القضاء الاداري تصريح الغناء للفنانة هيفاء وهبي المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

ترشيحاتنا

هاني حليم

النائب هاني حليم: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك يولد توترات جديدة

حزب الجبهة الوطنية

القصير: العملية الانتخابية تحظى بمتابعة ورقابة جادة لضمان برلمان قادر على تحقيق طموحات المصريين

اجتماع لجنة الإسكان

وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة

بالصور

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد