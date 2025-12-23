هيفاء وهبي تتهم صفحات بترويج فيديوهات فاضحة لها وتؤكد: مفبركة بالذكاء الاصطناعي

اتخذت الفنانة هيفاء وهبي إجراءات قانونية عاجلة بشأن تناقل مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة لها، حيث تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد العديد من حسابات وجروبات “فيسبوك” و"تليجرام" و"تيك توك"، اتهمتها فيه بفبركة فيديوهات فاضحة وتناقلها عبر تطبيقات التواصل المختلفة.

هيفاء وهبي

وذكر المستشار شريف حافظ، المحامي، وكيلا عن الفنانة هيفاء وهبي، أن البلاغ تضمن جميع الصفحات والحسابات التي أنشأت وتناقلت فيديوهات وصورا فاضحة وخادشة للحياء مفبركة ومصطنعة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنسوبة لموكلته، وكذا مقالات صحفية لمواقع إلكترونية تردد تلك الأكاذيب.

وعرض شريف حافظ تلك الصور والفيديوهات على مكتب استشاري للتقنية الفنية.

وانتهى التقرير إلى أن جميع الفيديوهات والصور مصطنعة ومفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسيرفق ذلك التقرير الاستشاري للجهات الشرطية والقضائية ضمن الأدلة المقدمة.

شريف حافظ دفاع هيفاء وهبي

وانتهى في بلاغه طالباً عرض جميع الروابط (اللينكات) وما حوته من فيديوهات وصور على مباحث الانترنت - إدارة تكنولوجيا المعلومات - بوزارة الداخلية، وذلك لفحصها وصولاً للقائم باصطناعها والمسئول عن تلك الجروبات والحسابات واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.