قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
رنا عصمت

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور   بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون البنفسجى اتسم بستايل الاوف شولدر وذات فتحة طويلة من الجنب.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

No photo description available.
No photo description available.
May be an image of hairbrush and hairdryer
No photo description available.
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

ترشيحاتنا

الجنرال الروسي بانيل سارفاروف

اغتيال الجنرال الروسي.. كان يمثل رعبا للأوكرانيين

إيران

معاريف: طبول الحرب تدق في المنطقة ونتنياهو وترامب على أعتاب قرار إقليمي

المتحدث باسم جماعة خراسان

الأمن الباكستاني يعلن اعتقال متحدث جماعة خراسان بتنظيم داعش

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد