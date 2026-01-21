خالد أبو بكر: الهجوم الشخصي على المسئولين يضر بالعمل العام

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ كل من عمل واجتهد لصالح الوطن، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يستحق منا كل التقدير والاعتراف بالجميل.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الانتقاد يجب أن يكون هادفًا وبنّاءً، وليس موجهًا لإحباط المسؤولين أو الهجوم على شخصياتهم.

وأوضح أن العمل العام لا يسهم في المكاسب المادية الكبيرة، بل يترك إرثًا كبيرًا لأسر المسؤولين وللأجيال القادمة، مما يستدعي منا كل تقدير واحترام. وأضاف أن التوازن في النقد بين الشخص والسياسات هو الطريقة المثلى للحفاظ على احترام العمل العام وتحفيز المسؤولين على تقديم الأفضل دائمًا.

وختم أبو بكر مؤكّدًا أن الاعتراف بالجهود المبذولة وتقدير كل من خدم الوطن واجب على كل مواطن واعٍ، وأن أي إساءة للشخصية أو الهجوم الشخصي على المسؤولين لن يحقق أي تقدم، بل يضر بالعمل العام ويقلل من روح العطاء.