وكيل الثقافة سابقا: زيادة في أعداد الناشرين بالدورة الحالية من معرض الكتاب

علق هاني كمال وكيل وزارة الثقافة سابقا، على افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم .

وقال هاني كمال في حواره على قناة " المحور"، :" معرض القاهرة الدولي للكتاب احد ابرز المحافل الثقافية الدولية ".

وتابع هاني كمال :" نشهد زيادة في عدد الناشرين في كل دورة جديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب ولدينا أكثر من 1400 ناشر هذا العام ".

وأكمل هاني كمال :" معرض القاهرة الدولي للكتاب به مبادرة مكتبة لكل بيت لدعم القراءة والتوعية بأهميتها ".



ويقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره من الأطفال والبراعم، كتاب "رووووووور.. بيئة الغابات الاستوائية"، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ويأتي كتاب «رووووووور» ضمن إصدارات كتاب نور الموجّهة للأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، ضمن سلسلة البيئات التي تهدف إلى تعريف الطفل بعالمه المتنوّع، حيث يصطحب الإصدار الصغار في رحلات معرفية شيّقة إلى الفضاء، وأعماق البحار، والقطبين، والغابات، والصحراء، بما يسهم في تنمية وعيهم البيئي والعلمي.

وتركّز قصة «رووووووور» على توعية الأطفال بأهمية حماية البيئة، والتنبيه إلى مخاطر القطع الجائر للأشجار، وما يترتب عليه من جفاف الغابات واندلاع الحرائق، ونقص نسبة الأكسجين على كوكب الأرض.