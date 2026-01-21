قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
ديني

في جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. كتاب يدعو للتوازن بين العمل للدنيا والامتثال لأوامر الله

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف
محمد صبري عبد الرحيم

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ57، لزوَّاره كتاب "الزهرة العليا في التحذير من متاع الحياة الدنيا"، بقلم العلامة علي بن عبد البر الونائي، المتوفى سنة (1211هـ).

يأتي هذا الكتاب من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ليكون بمثابة مرشد روحي يدعو إلى التوازن بين العمل للدنيا والامتثال لأوامر الله.

يتناول الكتاب بلغة يسيرة وأسلوب رصين قضية الانغماس في الماديات، مؤكداً أن الدنيا وسيلة وليست غاية، لافتا إلى أن ما في الدنيا من النِّعم ينبغي أن يُستعمل في طاعة الله لا في معصيته.

ويستهلّ المؤلف رسالته بالتحذير من شهوة الفرج وما يتفرَّع عليها، ثم بيَّن خطر فتنة الأولاد وأثرها في ضياع كثير من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ثم فصَّل القول في فتنة المال، وأردف ذلك ببيان معنى الغرور.

كما يخصّ الونائي أصنافًا بعينها من المغرورين بالتحذير والتنبيه، وفي مقدمتهم بعض المنتسبين إلى العلم، وأرباب الأموال، ودخلاء التصوف، وهو في كل ذلك يقف على المداخل الدقيقة للشيطان، مع إسداء النصح؛ رجاء صلاح الحال في الدنيا، والنجاة في الآخرة.

وقد جاءت الرسالةُ لطيفةً، يسيرةً في ألفاظها، كبيرةً في معناها، مشتملةً على كمٍّ كبيرٍ من نصوص الوحيين وأقوال الصحابة والتابعين والمُربِّين على مر تاريخ الإسلام؛ بما يجعلها إضافة علمية وتربوية مهمّة لرفوف الباحثين وعموم القرّاء على حدّ سواء.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

معرض الكتاب الأزهر التوازن جناح الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح الأزهر

