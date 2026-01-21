قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رئيس الوزراء يتفقد جناح بيت الزكاة والصدقات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إيمان طلعت

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جناح «بيت الزكاة والصدقات» المشارك في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في جولته التفقدية بأجنحة المعرض.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة كلٌّ من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على أنشطة الجناح وما يقدمه من محتوى توعوي وثقافي يعكس رسالة «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودور البيت في دعم العمل المجتمعي وتعزيز الوعي بقيم التكافل والتضامن، كما استمعوا إلى شرحٍ حول جهود البيت وبرامجه المتنوعة في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وكتب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، رسالة بخط اليد للأزهر الشريف في جناح الأزهر، كتب فيها "تشرفت بزيارة جناح الأزهر الشريف منارة مصر العظيمة الخالدة بإذن الله مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح ".

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك على هامش افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمعرض، والتي انطلقت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ وافٍ حول مكونات جناح الأزهر وأركانه المتنوعة، التي تعكس الدور التاريخي والعلمي للأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الهوية الثقافية والفكرية، من خلال الإصدارات العلمية والفكرية، والأنشطة الثقافية، والبرامج التفاعلية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

وأشاد المهندس مصطفى مدبولي بأركان جناح الأزهر، وما يقدمه من محتوى معرفي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدًا أن مشاركة الأزهر في معرض الكتاب تمثل إضافة نوعية تعكس مكانته العالمية ودوره الريادي في خدمة العلم والثقافة.

ولفت إلى أن جناح الأزهر الشريف يُجسِّد رسالة علمية وثقافية مستنيرة، ويُعبِّر عن الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر في بناء الوعي، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف بالعلم والحجة، وهو ما يليق بمكانته كأحد أعرق المؤسسات الدينية والتعليمية في العالم.

رافق رئيس مجلس الوزراء في جولته بجناح الأزهر، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وكان في استقبال ضيوف جناح الأزهر فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

رئيس الوزراء جناح بيت الزكاة والصدقات معرض القاهرة الدولي للكتاب

