عندما تتحوّل القصة إلى رسالة.. الأزهر يعلم الأطفال في معرض الكتاب كيف يحافظون على كوكبهم

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره من الأطفال والبراعم، كتاب "رووووووور.. بيئة الغابات الاستوائية"، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ويأتي كتاب «رووووووور» ضمن إصدارات كتاب نور الموجّهة للأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، ضمن سلسلة البيئات التي تهدف إلى تعريف الطفل بعالمه المتنوّع، حيث يصطحب الإصدار الصغار في رحلات معرفية شيّقة إلى الفضاء، وأعماق البحار، والقطبين، والغابات، والصحراء، بما يسهم في تنمية وعيهم البيئي والعلمي.

وتركّز قصة «رووووووور» على توعية الأطفال بأهمية حماية البيئة، والتنبيه إلى مخاطر القطع الجائر للأشجار، وما يترتب عليه من جفاف الغابات واندلاع الحرائق، ونقص نسبة الأكسجين على كوكب الأرض.

وتدور أحداث القصة حول الطفلين «هنا» و«هنادي» ووالدهما، أثناء جلوسهم لرسم الأشجار والطيور والحيوانات، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة في قلب الغابات الاستوائية، محاطين بالأشجار الشاهقة والحيوانات المختلفة. وخلال رحلتهم، يلتقون بالطائر «توك توك» ذو المنقار البرتقالي الطويل، الذي يصطحبهم في جولة استكشافية فوق الغابات الاستوائية، والتي تمثل نحو 6% من مساحة اليابسة على الأرض، وتُعد مصدرًا لحوالي 40% من الأكسجين، ما يجعلها تُعرف بـ«رئة كوكب الأرض».

وتسلّط القصة الضوء على المخاطر التي تتعرض لها هذه الغابات نتيجة بعض الأنشطة البشرية، مثل قطع الأشجار واستغلال أخشابها والبناء على أراضيها، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي على مستوى الكوكب، في رسالة توعوية مبسّطة تناسب عقل الطفل وتدعم قيم الحفاظ على البيئة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.