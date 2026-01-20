قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات

شيخ الأزهر يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي توظيفًا أخلاقيًا يخدم المجتمعات
شيخ الأزهر يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي توظيفًا أخلاقيًا يخدم المجتمعات
إيمان طلعت

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، وفدا رفيع المستوى من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية والمفتين في عدد من الدول الإسلامية، ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ال 36 والذي ينعقد بعنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك بحضور معالي أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالوزراء والمفتين في رحاب الأزهر الشريف وفي بلدهم الثاني مصر، متمنيا لمؤتمرهم النجاح والتوفيق وأن يخرج بتوصيات عملية تساعد في تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوعية بما يفرضه على مجتمعاتنا من تحديات ومخاطر، مشددا على ضرورة تأهيل مجموعة من شباب العلماء والباحثين المسلمين المتخصصين في العلوم الشرعية، والقادرين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ليكونوا نواة يمكن الاعتماد عليها في تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وضمانة لأمتنا ألا تتأخر عن مواكبة ركب الحداثة والتطور المتسارع من حولها.

وبين فضيلته أن الأزهر الشريف ليس مؤسسة تعليمية فحسب، بل هناك دور اجتماعي للأزهر منذ تأسيسه، لافتا إلى أن الأولوية الأولى للأزهر الشريف هي دعم وإقامة السلام محليا وعالميا، وقد وفقنا الله في سبيل ذلك إلى إنشاء "بيت العائلة المصرية"، تلك التجربة الرَّائدة التي قادها الأزهر مع الكنائس المصرية لمواجهة الفتن الطائفية، والتي استطعنا من خلالها محاصرة ما كان يهدد وطننا من فتن طائفية حتى أصبحنا الآن لا نسمع لها أي صدى في بلادنا، مضيفا أنه وعلى المستوى الإقليمي، بادرنا بإقامة مؤتمر "الحوار الإسلامي الإسلامي" والذي انعقدت النسخة الأولى منه في مملكة البحرين، وقد حقق نجاحا كبيرا، ونحن بصدد الإعداد لعقد النسخة الثانية منه، للبناء على ما تم في النسخة الأولى واستكمال جهودنا في توحيد صف الأمة الإسلامية.

وأضاف فضيلته أنه وعلى المستوى الدولي، كان للأزهر جهودا كبيرة في تعزيز مبادئ الحوار والإخاء والتسامح عالميا، حيث بادرنا بالتواصل مع الكنائس الغربية وكبريات المؤسسات الدينية حول العالم، كما كانت لنا مبادرة إعادة العلاقات مع الفاتيكان، وقد وجدت في البابا فرنسيس رجلا محبا للسلام وربطتنا به علاقات قوية، تشاركنا خلالها العديد من المؤتمرات الحوارية واللقاءات الأخوية، وقد توجت علاقتنا بتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" في أبوظبي في العام 2019، تلك الوثيقة التي وضعت الأسس الرصينة لنشر السلام والعيش المشترك في العالم، والتي أقرت الأمم المتحدة، يوم التوقيع عليها وهو الرابع من فبراير، يوما دوليا للأخوة الإنسانية.

من جهته، أعرب وفد وزراء الأوقاف والمفتين، عن خالص شكرهم وامتنانهم لفضيلة الإمام الأكبر على هذا اللقاء الطيب، مؤكدين الأخذ بكل ما وجه به فضيلته من توصيات تسهم في تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثمنين جهود فضيلته في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، و ما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لترسيخ قيم السلام والتعايش والإخاء الإنساني عالميا، مؤكدين أن الدور العالمي الذي يضطلع به الأزهر الشريف يمثل ركيزة أساسية في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر خطاب ديني مستنير يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

ضم الوفد الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، والدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزير الأوقاف الأردني، والدكتور نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي،  وسردار محمد يوسف، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، و الدكتور مؤمن حسن بري، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف الجيبوتي، والدكتور عبد القادر شيخ إبراهيم، وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي السابق، والشيخ بشير الحاج نانا يونس، مفتي الكاميرون، والشيخ نور الدين خليق نظيروف، مفتي أوزباكستان، والشيخ أبو بكر جميل الليل، مفتي جزر القمر، والشيخ مولود دوديتش، رئيس المشيخة الإسلامية في صربيا والمفتي العام بمدينة نوفي بازار، ود. داتو نور عرفان، رئيس جامعة السلطان شريف علي الإسلامية ببروناي، والدكتور رياض حسن بازو، عضو مجلس الشورى بجمعية الفتوى الإسلامية في لبنان، و الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، والشيخ هشام بن محمود، مفتي تونس، و الشيخ أمانكلدي قوانيش، أمين عام دائرة الإفتاء في منغوليا، و الشيخ عبد العزيز ذاكيروف، مفتي قيرغيزستان، و الدكتورعزيز حسينوفيتش، مفتي كرواتيا، والشيخ طلعت صفا تاج الدين، المفتي العام ورئيس النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، وحسن يانغ، رئيس الجمعية الإسلامية الصينية، والشيخ شعبان عبدالمجيد، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في زامبيا، والشيخ أمين الدين محمد إبراهيم، رئيس معهد حمزة الإسلامي ومستشار الرئيس الموزمبيقي، د. أحمد نبوي مخلوف، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

شيخ الأزهر مشيخة الأزهر المهن في الإسلام مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ال 36 تقنيات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ترشيحاتنا

جمارك الهواتف المحمولة

موبايلات المغتربين تحت الرسوم .. قرار حكومي يشعل البرلمان | وتحركات عاجلة لوقف إلغاء الإعفاء الجمركي

مجلس النواب

طلب إحاطة أمام البرلمان ضد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف: الأسعار تزداد محليا رغم القرار

جانب من اللقاء

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنيء بدوي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

بالصور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد