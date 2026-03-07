جنازة مهيبة لأحد أبناء أشمون وهب حياته للخير ولم يرزق بأطفال| صور

شيع العشرات من أهالي عزبة كرم بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان الحاج عبد الحميد سالم المعروف باسم رجل الخير في قريته.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع وتم تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وأكد أهالي القرية، أن الحاج عبد الحميد سالم وهب حياته للخير لأبناء قريته فتبرع بأرض لبناء مسجد ومعهد أزهري ومدرسة إعدادي ووحدة صحية لخدمة أهل القرية.

وتابع الاهالي أن الحاج عبد الحميد سالم لم يرزقه الله بأطفال لكنه وهب حياته وماله لفعل الخير بمساعدة زوجته التي كانت تظهر معه دائما.

وأوضح الأهالي، أنه كان يسعي دائما لعمل الخير دون انتظار مقابل أو شهرة في دعم التعليم وخدمة الدين وكان معروفا بين أبناء قريته وأهل مركز أشمون بدماثة الخلق وحب الخير، فكان حاضرا في كل عمل خيري أو مبادرة إنسانية تخدم الناس.

وانتشرت عبارات النعي الحاج عبد الحميد سالم علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسط حالة من الحزن.