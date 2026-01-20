قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في زيارة بصحبة الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتكرم فضيلة الإمام الأكبر باستقبال الضيوف، مرحّبًا بهم بوصفهم ضيوفًا كرامًا وأخوة أعزاء، ومعربًا عن تقديره لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر في هذه النسخة المهمة في موضوعها وتنظيمها، راجيًا لهم طيب الإقامة وجميل التوافق على توصيات ترتقي بالخطاب الديني وتدرأ مخاطر التطرف، وتستشرف المستقبل بعين الرشاد المستقى من الوحي الشريف.

 كما أكد فضيلة الإمام الأكبر، على دور الأزهر الشريف في تعزيز قيم الحوار والوسطية والتعايش، ومواكبة علوم العصر وربطها بالتراث والحاضر.

من جانبه، تقدم الوزير بالشكر الجزيل إلى فضيلة الإمام الأكبر على تخصيصه الوقت لاستقبال ضيوف مصر من شتى أنحاء العالم، مؤكدًا أن ضيافتهم في مصر لا تتم إلا بزيارة شيخنا وأستاذنا فضيلة الإمام الأكبر، مثمّنًا لفضيلته ما يبذله في سبيل القيام على رسالة الأزهر الشريف في مختلف أنحاء العالم.

وقد استمع فضيلة الأمام الأكبر إلى مداخلات عدد من الضيوف الكرام، واستمع الضيوف إلى التوجيه والرؤية والنصح من فضيلته، في أجواء عكست عمق العلاقات العلمية والدعوية بين الأزهر الشريف وعلماء الأمة المشاركين في المؤتمر.

شيخ الأزهر ضيوف مصر المؤتمر الدولي الأعلى للشئون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

المتهمين

سقوط اثنين من مروجى مخدر البودر بالقليوبية

فادي خفاجة

لحين صدور القرار.. التحفظ علي فادي خفاجة خلال جلسة استئنافه على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل

تحويلات مرورية

تحويلات مرورية لمدة 48 ساعة بمحور الشهيد بالقاهرة الجديدة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد