قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«بيت الزكاة والصدقات» يقدّم هدايا وكتيبات للأطفال بمعرض الكتاب

«بيت الزكاة والصدقات»
«بيت الزكاة والصدقات»
محمد صبري عبد الرحيم

يشارك «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء، في فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بقاعة (4) داخل جناح الأزهر الشريف.

وفي سياق الاستعدادات لافتتاح المعرض، تفقدت الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، جناح «بيت الزكاة والصدقات» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للوقوف على جاهزيته ومتابعة الترتيبات التنظيمية والمحتوى التعريفي والتوعوي المقدم للجمهور.

وأشادت خلال جولتها بالرسالة الثقافية والتوعوية التي يحرص البيت على تقديمها لرواد المعرض، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به «بيت الزكاة والصدقات» في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ونشر الوعي بفريضة الزكاة وآثارها المجتمعية.

وتأتي مشاركة «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026م، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال محورين رئيسيين: محور تعريفي، ومحور ثقافي توعوي، عبر عقد ندوات ولقاءات مفتوحة مع رواد المعرض، فضلًا عن توزيع كُتيبات تعريفية وهدايا تذكارية للزوار والأطفال؛ في إطار حرص البيت على تعزيز التواصل المجتمعي ونشر ثقافة التكافل، وتلبية لرغبة محبي «بيت الزكاة والصدقات» وداعمي دوره الخدمي والتوعوي من المصريين وغير المصريين.

المحور الأول: تعريفي بـ«بيت الزكاة والصدقات» وتاريخ إنشائه عام 2014م بقرار من السيد رئيس الجمهورية، واستعراض البرامج التنموية والمبادرات التي يعمل عليها البيت على مدار أكثر من عشر سنوات داخل مصر وخارجها، مستهدفًا الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، إلى جانب جهوده في تقديم الإغاثات العاجلة للدول المتضررة، مثل: سوريا والسودان وليبيا، وآخرها قطاع غزة، حيث قدّم «بيت الزكاة والصدقات» 13 قافلة – حتى الآن – من المساعدات الإنسانية؛ استجابةً لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في الحملة العالمية التي أطلقها فضيلته لمناصرة الشعب الفلسطيني بعنوان «أغيثوا غزة» تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين».

المحور الثاني: توعوي، يركز على التعريف بفريضة الزكاة ووجوب إخراجها، وبيان أوجه إنفاقها وفقًا للمصارف الشرعية التي وردت في قول الله تعالى: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة والصدقات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتورة سحر نصر الزكاة معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يودع الرجاء المغربي قبل الانضمام إلى الأهلي

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا يتفوق على الاتحاد السكندري 2-1

ناصر ماهر

الهروب بالملايين.. فتحي سند يكشف سبب رحيل ناصر ماهر عن الزمالك

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد