36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
القومي للمرأة: معرض الكتاب أحد أهم المنصات الثقافية والفكرية بالمنطقة

رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في افتتاح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي افتتحه صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء ونخبة من المثقفين والمفكرين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر المعرض في الفترة من 22 يناير حتى 3 فبراير، بمشاركة 1457 دار نشر من مصر ومختلف دول العالم.


وخلال الافتتاح، حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى  مدبولي علي تفقد جناح المجلس  .


 

وأكدت المستشارة أمل عمار، أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره أحد أهم المنصات الثقافية والفكرية في المنطقة، ودوره المحوري في نشر الوعي وبناء الإنسان وتعزيز قيم المعرفة والحوار، مشيرة إلى حرص المجلس القومي للمرأة على التواجد والمشاركة في الفعاليات الثقافية الكبرى التي تسهم في دعم قضايا المرأة وتمكينها فكريًا وثقافيًا واقتصاديًا.


كما أشادت بالدور الذي يلعبه المعرض في دعم صناعة النشر، وإتاحة المعرفة لمختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن الثقافة تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء وعي مجتمعي مستنير يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.


ويشارك المجلس هذا العام بجناح خاص ضمن فعاليات المعرض، يهدف إلى التعريف بأنشطة المجلس وبرامجه المختلفة، وتسليط الضوء على جهوده في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.


كما ينظم المجلس خلال فترة انعقاد المعرض عددًا من الندوات اليومية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتنوعة المرتبطة بالمرأة المصرية، ودورها المجتمعي، وفرص التنمية المتاحة لها، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي ودعم مسارات التمكين المستدام للمرأة.

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

