المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بالقاهرة

بمناسبة الإسراء والمعراج، نظّم المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة فعاليات «مطبخ المصرية بإيد بناتها» بحي دار السلام، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وذلك بمشاركة الدكتورة أم كلثوم شلش المقررة المناوبة لفرع القاهرة، وعدد من عضوات وموظفى الفرع، وقد نجحت ١٥ سيدة متدربة في إعداد ٤٢٠ وجبة.

ويُعد «مطبخ المصرية بإيد بناتها» مطبخًا مجتمعيًا ذا بُعد تنموي مستدام، يهدف إلى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات من خلال استثمار مهاراتهن في الطهي وإعداد الوجبات، وتأهيلهن ليصبحن طاهيات محترفات، إلى جانب تقديم خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجًا.

وتتلقى السيدات المشاركات تدريبًا عمليًا للتعرّف على أسس تخطيط وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وحساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء.