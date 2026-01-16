قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استعدي لسوق العمل.. 4 خطوات تفصلك عن تدريب المجلس القومي للمرأة

المجلس القومى للمرإة
المجلس القومى للمرإة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تنفيذ تدريب تنمية المهارات الشخصية من أجل التأهيل لسوق العمل بمحافظتي القاهرة والجيزة في إطار برنامج "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر- رابحة" الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، و جهاز تنمية المشروعات وبدعم من حكومة كندا.

ويهدف التدريب الى تنمية المهارات الشخصية التي يتطلبها سوق العمل، وسيتم تنفيذ هذا التدريب بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ضشخلال شهر فبراير 2026.

المعايير المطلوبة للالتحاق كالآتى:

• هذه الدورة من البرنامج مخصصة للإناث من سكان ومواليد محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

• حديثات التخرج من الجامعات والمعاهد المصرية.

• الراغبات في الرجوع إلى سوق العمل

• يشجع البرنامج مشاركة النساء ذوات الإعاقة.

وعلى من يرغب في التقدم، التسجيل عبر اللينك المدرج بالملف المرفق.. علما بأنه آخر موعد للتقديم هو يوم السبت 17 يناير 2026.

المرأة تمكين المرأة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة قضايا المرأة

