قومي المرأة عن رئاسة 3 نائبات لجلسة النواب الافتتاحية: مشهد تاريخي

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وبمشاركة عضواته وأعضائه ونائبته، بالمشهد التاريخي الذي شهدته الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تولت ثلاث نائبات إدارة الجلسة في سابقة تعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة متقدمة في الحياة السياسية والتشريعية.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة - في بيان - أن قيادة ثلاث نائبات لمنصة مجلس النواب في جلسته الافتتاحية يُعد مشهدًا تاريخيًا سيُخلَّد في ذاكرة الوطن، ويمثل علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، كما يعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة رفيعة ودور فاعل في مختلف مواقع صنع القرار، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وإيمان الدولة بأهمية تمكين المرأة سياسيًا وتشريعيًا.

وأعربت عن فخرها بهذا المشهد الذي يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من نضال المرأة المصرية، ويبعث برسالة قوية تؤكد أن المرأة شريك أساسي في بناء الدولة وصياغة مستقبلها، ومشاركة أصيلة في مسارات التنمية وصنع السياسات العامة.

اسم النائبة عبلة الهواري سيُخلَّد في سجلات البرلمان المصري

وقالت إن اسم النائبة الدكتورة عبلة الهواري سيُخلَّد في سجلات البرلمان المصري، لافتة إلى أن سجلها وتاريخها حافلان بالاهتمام بقضايا المرأة والأسرة، ومشاركاتها الفعالة في العمل التشريعي والمجتمعي، ودورها المؤثر في دعم الملفات الاجتماعية والإنسانية.

وافتتح مجلس النواب الجديد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تولت النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية، وذلك وفقًا لما تقضي به اللائحة الدستورية، لحين انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد وهيئة المكتب.

ويعاون النائبة عبلة الهواري في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عامًا، والنائبة سجى هندي، 25 عامًا، لتقود ثلاث نائبات منصة الجلسة الافتتاحية في مشهد برلماني غير مسبوق، يعكس تصاعد الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية، ويؤكد ما تحقق من مكتسبات حقيقية للمرأة المصرية في ظل دعم الدولة لملفات التمكين والمشاركة السياسية.

ويؤكد هذا المشهد البرلماني التاريخي أن المرأة المصرية باتت شريكًا رئيسيًا في صياغة التشريعات وصناعة القرار، وأن ما تحقق من إنجازات في ملف التمكين السياسي لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج رؤية دولة آمنت بدور المرأة وقدرتها على قيادة المشهد العام بكفاءة واقتدار.