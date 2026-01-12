رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية للنواب| القومي للمرأة: مشهد تاريخي وغير مسبوق

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بالجلسة التاريخية لمجلس النواب، حيث تعتلي المنصة النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عامًا، والنائبة سجى هندي، 25 عامًا .

رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب





وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن قيادة ثلاث نائبات لمنصة مجلس النواب فى جلسته الافتتاحية مشهد تاريخي وغير مسبوق ويمثل علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية ويعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة رفيعة ودور فاعل في مختلف مواقع صنع القرار، بفضل دعم القيادة السياسية وإيمان الدولة بأهمية تمكين المرأة سياسيًا وتشريعيًا.

وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن فخرها بهذا المشهد الذي يُعد تتويجًا لمسيرة طويلة من نضال المرأة المصرية، ويبعث برسالة قوية تؤكد أن المرأة شريك أساسي في بناء الدولة وصياغة مستقبلها.

وأكدت أن اسم الدكتورة عبلة سيُخلَّد في سجلات البرلمان المصري باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة جلسة برلمانية، لافتة إلي أن سجلها وتاريخها حافل بالاهتمام بقضايا المرأة والأسرة، ومشاركتها الفعالة في العمل التشريعي والمجتمعي.

وافتتح مجلس النواب الجديد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تولت النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا، وذلك وفقًا لما تقضي به اللائحة الدستورية، لحين انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد وهيئة المكتب، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عامًا، والنائبة سجى هندي، 25 عامًا، لتقود ثلاث نائبات منصة الجلسة الافتتاحية في مشهد برلماني يعكس تصاعد الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية.