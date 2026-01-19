رئيسة القومي للمرأة تستقبل بعثة الوكالة الكورية لبحث التعاون المشترك

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) برئاسة الدكتورة سويونج بارك مديرة المكتب القطري، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

ورحبت المستشارة أمل عمار بالبعثة، مستعرضة جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وما تحقق من تقدم ملموس في محاورها المختلفة.



وعرضت دور المجلس وجهوده الداعمة للمرأة فى كافة المجالات، وأشارت إلى جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي للسيدات، ومن بينها مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة في المناطق الريفية.

وأشادت رئيسة المجلس، بالتعاون المثمر مع الوكالة، في إطار جهود المجلس القومي للمرأة في دعم إنشاء الوحدة المجمعة لخدمات المرأة، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع كافة الجهات الشريكة في تشغيل الوحدة المجمعة، مؤكدة أهمية الوحدة باعتبارها مظلة دعم مستدامة لكل امرأة تتعرض للعنف وتحتاج إلى دعم متكامل.

من جانبها، أشادت الدكتورة سويونج بارك بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم حقوق المرأة وتمكينها، خاصة في المجالين الاقتصادي والحماية من العنف بكافة أشكاله، معربة عن تقديرها للشراكة القائمة مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واستعرضت تجربة كوريا في إنشاء وتشغيل الوحدات المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة، معربة عن سعادتها بتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأعربت جيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن فخرها بالتقدم المحرز في ملف المرأة في مصر، مؤكدة أهمية الشراكة بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة كويكا في تقديم خدمات متكاملة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المرأة من خلال الوحدة المجمعة.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض مشروعات المجلس المختلفة في مجالات تمكين وحماية المرأة، كذلك دوره في دعم التمكين الاقتصادي للسيدات، كما تم عرض دور مكتب شكاوى المرأة وآليات إدارة الحالات، إلى جانب أهداف وآليات عمل الوحدة المجمعة والجهات المشاركة بها.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت الدكتورة سويونج بارك والوفد المرافق لها معرض المنتجات الحرفية التي تم إنتاجها بأيدي سيدات مصريات، وأعربوا عن إعجابهم بجودة المنتجات ودورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.