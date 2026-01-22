قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: ترامب جاد في مسألة جزيرة جرينلاند لتعزيز الأمن القومي الأمريكي

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال الدكتور ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد وصارم في مسألة جزيرة جرينلاند، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال السيطرة على الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية  عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ترامب يسعى لإنهاء الملف عبر صفقة شراء واضحة ونهائية، وليس عبر حلول مؤقتة أو وساطات أوروبية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي يعتمد على أساليب الضغط السياسي والاقتصادي في مواجهة الدول الأوروبية، مستفيدًا من تفكك المواقف الأوروبية وضعف ردود الفعل السياسية والعسكرية لديهم.

وذكر، أن الرئيس ترامب يتعامل مع القادة الأوروبيين وفق قاعدة الاحترام للقوة والضغط، معتمدًا على النفوذ العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة لتحقيق أهدافها، مشيرًا، إلى أن أي شرخ محتمل داخل حلف الناتو سيكون مقبولاً بالنسبة له، لأنه يقلل الالتزامات المالية للولايات المتحدة ويعزز موقفها الاستراتيجي في العالم.

وأشار إلى أن الأوروبيين عاجزون عن إيجاد بدائل فعالة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، ما يجعلهم تحت ضغط مستمر من الإدارة الأمريكية.

ترامب جرينلاند اخبار التوك شو واشنطن الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن.. أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية

هاني سري الدين

هاني سري الدين: حزب الوفد يعاني ويحتاج إلى قيادة جديدة تسهم في تطويره

السيدة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي

بعد عرض حلقتها ببرنامج تفاصيل..القومي للمرأة يتبنى حالة فاطمة التي تعرضت للعنف الزوجي

بالصور

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد