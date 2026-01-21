ترامب: علينا أن نوقف الحروب لأنها من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث | فيديو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عملنا بشكل جيد خلال فترة كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع خلال تلك الفترة كان سيئًاـ حتى في مدينة ووهان في الصين رأينا العديد من الوفيات الكبيرة نتيجة تلك الجائحة.

وقال دونالد ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بالمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، إنه قمنا بعمل رائع على المستوى العسكري والسياسي، مؤكدًا أنه عندما توليت الرئاسة كان المؤشر الاقتصادي مرتفع وهو أمر جيد.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه علينا أن نُوقف الحرب لأن الحرب هي أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث، خاصة أن الحروب قد تؤدي لحدوث الجوائح والأمراض.