ترامب: واشنطن أصبحت المكان الأكثر أمنا الآن ومعدل الجريمة انخفض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العاصمة واشنطن أصبحت المكان الأكثر أمنا الآن، تمكنا خلال شهرين من السيطرة على العاصمة وأصبحت واشنطن الأكثر أمنا.

وأضاف ترامب خلال كلمته بمؤتمر دافوس، أن مطاعم واشنطن فتحت أبوابها مرة أخرى للجميع، كما تمكنا من خفض معدل الجريمة في لويزيانا بنسبة 64%، وسوف نساعد شعب كاليفورنيا على منع وجود أي جرائم.

واسترسل: قدمنا العديد من المساعدات في لوس أنجلوس، ونعمل على خفض مستوى الجريمة في العديد من الولايات، ومنع وصول المجرمين إلى تلك الولايات.

وأوضح أن معدلات الجريمة انخفضت بشكل كبير عن أي وقت سابق.