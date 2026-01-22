قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو.. ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم.. ومفاجأة في حالة الطقس

هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 22 يناير 2026.

أسعار الذهب في مصر.. مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

الأرصاد: استقرار جوي يبدأ السبت وارتفاع طفيف في الحرارة اليوم
قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، بعد فترة من التقلبات الجوية التي أثرت على عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

قدّم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، وأحمد دياب، فقرة خاصة عن أسعار الأسماك في الأسواق.

من توت عنخ آمون إلى قناة السويس.. أشهر معارك خاضتها قضايا الدولة دفاعًا عن مصر
أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد واحدة من أقدم الهيئات القضائية ليس فقط في مصر، بل في الوطن العربي وإفريقيا، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى 27 يناير 1876، حين صدر قرار من الخديوي إسماعيل بتأسيسها تحت مسمى لجنة مستشاري الدولة.

أصدقاء الحيوان: مصر لا تصدر الكلاب والتعقيم والتحصين مستمر في الشوارع
أكد محمد توفيق أمين صندوق الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان وعضو الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، أن الحكومة تولي اهتماما بحل مشكلة الكلاب الموجودة في الشوارع، موضحًا أن جمعية الرفق بالحيوان تعمل على جانب التعقيم والتحصين مع الدولة، وأن المواطنين خلال الفترة المقبلة سيشعرون بالفارق.

ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال كلمته فى دافوس: “العالم اليوم أغنى وأكثر أمانا وسلاما من أي وقت”.

ترامب: تقدم كبير يحدث في سوريا والرئيس الشرع سيصلح الأمور في بلاده
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدمًا كبيرًا يحدث في سوريا على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن الجهود الدولية والإقليمية بدأت تؤتي ثمارها في استعادة الاستقرار والأمن في البلاد.

رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
ثمن رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، خلال كلمته بدافوس، جهود ترامب على دعم السلام في غزة، مشيرا: "أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة.

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين
 يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة وتحديدا قبل حلول شهر رمضان بـ 26 يومًا، أسعار السلع الأساسية، ومنها ياميش رمضان، واسعار البلح.


 


 


 

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

