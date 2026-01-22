ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع شبورة.. حالة الطقس اليوم الخميس 22 يناير

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 22 يناير 2026، طقسًا باردًا في الصباح، يليه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.

كما سيشعر الجميع بالبرودة الشديدة ليلاً على أغلب المناطق.

فرص تكون شبورة مائية في الصباح

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة على معظم مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء، وذلك من الساعة 3 فجراً حتى الساعة 10 صباحاً.

نشاط الرياح والأتربة

يشهد الطقس نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، الصحراء الغربية، شمال ووسط الصعيد، وخليج السويس.

كما قد تؤثر الرياح على الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

فرص الأمطار في بعض المناطق

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، الصحراء الغربية، وبعض مناطق شمال الوجه البحري. كما يتوقع أن تمتد الأمطار الخفيفة إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وصولًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن

القاهرة: العظمى 23°، الصغرى 13°

الإسكندرية: العظمى 20°، الصغرى 10°

مطروح: العظمى 19°، الصغرى 11°

سوهاج: العظمى 27°، الصغرى 11°

قنا: العظمى 30°، الصغرى 12°

أسوان: العظمى 31°، الصغرى 15°

تأكد من متابعة الأرصاد المحلية واستعد للتقلبات الجوية اليوم.