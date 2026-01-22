«أمطار متفاوتة ورياح متربة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية..

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 25 12

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 12

بلطيم 22 11

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 12

طنطا 23 12

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 11

العريش 24 13

رفح 22 11

رأس سدر 22 14

نخل 27 12

كاترين 20 04

الطور 25 15

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 17

الاسكندرية 20 10

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 21 10

سيوة 21 10

رأس غارب 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 17

الشلاتين 26 18

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 25 10

بني سويف 25 10

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 30 12

الأقصر 30 14

أسوان 31 15

الوادى الجديد 30 14

أبوسمبل 30 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 26 15

الرياض 15 07

المنامة 19 13

أبوظبى 21 14

الدوحة 22 14

الكويت 18 05

دمشق 06 01

بيروت 16 13

عمان 08 03

القدس 09 07

غزة 19 14

بغداد 15 09

مسقط 25 15

صنعاء 23 09

الخرطوم 34 21

طرابلس 17 10

تونس 18 09

الجزائر 14 10

الرباط 16 13

نواكشوط 25 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 04 02-

إسطنبول 09 08

إسلام آباد 20 07

نيودلهى 22 13

جاكرتا 29 23

بكين 00- 12-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 07 02-

أثينا 14 08

روما 13 04

باريس 12 07

مدريد 09 03

برلين 01 - 08-

لندن 11 07

مونتريال 01- 12-

موسكو 08- 14-

نيويورك 06 02-

واشنطن 12 02-

أديس أبابا 24 08