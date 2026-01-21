الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، حول الطقس اليوم، تشير إلى تكون غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة على غرب وشمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس

رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة الكبرى

وقد يصاحبها، خلال الطقس الساعات القادمة، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

ويتسبب نشاط الرياح الذي تشهده الطقس الساعات القادمة، في ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل إلى ٣متر.

ويشهد الطقس منذ صباح اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. وسيكون الطقس بارداً في الصباح الباكر، مائلاً للدفء نهاراً على أغلب المناطق، بينما يظل بارداً ليلاً.

حول أبرز الظواهر الجوية، خلال الطقس اليوم، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة التي شهدتها البلاد صباحا (من الساعة 3 إلى 10 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدلاً إلى مضطرب بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار، بينما يكون البحر الأحمر خفيفاً إلى معتدل.

درجات الحرارة اليوم وفرص الأمطار

أما عن نشاط الرياح، خلال الطقس اليوم، تشهد السواحل الشمالية وجنوب الصعيد نشاطاً للرياح قد يصل إلى 36 كم/س، مما قد يؤدي لإثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة.

وعن فرص الأمطار، يشهد الطقس اليوم فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وحول درجات الحرارة المسجلة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 | الصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 20 | الصغرى 13.

جنوب سيناء: العظمى 24 | الصغرى 15.

شمال الصعيد: العظمى 25 | الصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 28 | الصغرى 13.