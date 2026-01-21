قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الخميس / طقس دافئ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا

شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية..

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 25 12

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 23 12

بلطيم 22 11

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 12

طنطا 23 12

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 11

العريش 24 13

رفح 22 11

رأس سدر 22 14

نخل 27 12

كاترين 20 04

الطور 25 15

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 17

الاسكندرية 20 10

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 21 10

سيوة 21 10

رأس غارب 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 17

الشلاتين 26 18

حلايب 26 19

أبو رماد 25 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 25 10

بني سويف 25 10

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 27 11

قنا 30 12

الأقصر 30 14

أسوان 31 15

الوادى الجديد 30 14

أبوسمبل 30 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 26 15

الرياض 15 07

المنامة 19 13

أبوظبى 21 14

الدوحة 22 14

الكويت 18 05

دمشق 06 01

بيروت 16 13

عمان 08 03

القدس 09 07

غزة 19 14

بغداد 15 09

مسقط 25 15

صنعاء 23 09

الخرطوم 34 21

طرابلس 17 10

تونس 18 09

الجزائر 14 10

الرباط 16 13

نواكشوط 25 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 04 02-

إسطنبول 09 08

إسلام آباد 20 07

نيودلهى 22 13

جاكرتا 29 23

بكين 00- 12-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 07 02-

أثينا 14 08

روما 13 04

باريس 12 07

مدريد 09 03

برلين 01 - 08-

لندن 11 07

مونتريال 01- 12-

موسكو 08- 14-

نيويورك 06 02-

واشنطن 12 02-

أديس أبابا 24 08


 

الأرصاد طقس شديد البرودة

