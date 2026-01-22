رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة

ثمن رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، خلال كلمته بدافوس، جهود ترامب على دعم السلام في غزة، مشيرا: "أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة.

وأكد: “سيتم فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين.. وسنعيد بناء غزة قادرة على الاعتماد على نفسها”، لافتا إلى أنه تمكن من إنجاز اتفاق سلام في غزة وإعادة جميع المحتجزين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “العالم اليوم أغنى وأكثر أمانا وسلاما من أي وقت”.

وأضاف: “هناك سلام في الشرق الأوسط لم يكن يتصور أحد أنه أمر ممكن.. و59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط”.







