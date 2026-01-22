قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة

رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة
هاجر ابراهيم

ثمن رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، خلال كلمته بدافوس، جهود ترامب على دعم السلام في غزة، مشيرا: "أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة.

وأكد: “سيتم فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين.. وسنعيد بناء غزة قادرة على الاعتماد على نفسها”، لافتا إلى أنه تمكن من إنجاز اتفاق سلام في غزة وإعادة جميع المحتجزين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “العالم اليوم أغنى وأكثر أمانا وسلاما من أي وقت”.

وأضاف: “هناك سلام في الشرق الأوسط لم يكن يتصور أحد أنه أمر ممكن.. و59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط”.


 


 

