البلطي بـ 85 جنيهًا.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

قدّم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، وأحمد دياب، فقرة خاصة عن أسعار الأسماك في الأسواق.

وقالت مراسلة البرنامج ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بأحد محلات السمك، لمعرفة الأسعار خلال هذه الفترة، وهل الأسعار في الشتاء تنخفض.

وكشف صاحب محل سمك، أن البطلي سوبر بـ 85 جنيهًا، والبلطي الأسواني بـ 100 جنيه، وأن الفارق بين الاثنين أن الأول مزارع والثاني طبيعي.

ولفت إلى أن سعر السمك البوري بـ 220 جنيهًا، والجمبري بـ 650 وهناك نوع مستورد بـ 500 جنيه، وأن قشر البياض بـ 170 جنيهًا.