بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك

أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تكثف جهودها لافتتاح الكثير من المعارض الغذائية وسوق اليوم الواحد التي تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، أنه قبل تولي وزير التموين الدكتور شريف فارق، مسؤولية وزارة التموين كان حجم التضخم عالي جدا، وتمكن خلال الفترة الأخيرة خفض معدلات التضخم، وأنه تم عمل الاتاحة من خلال سوق اليوم الواحد.

السمك بـ 50 جنيه

ولفت إلى أن هناك بعض المحافظات بدلا من عمل سوق اليوم الواحد قام بافتتاح المعارض بشكل يومي، وفي هذه الأسواق بالدقهلية نجد كيلو السمك بـ 50 جنيه.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية بها أكثر من 10 أسواق لليوم الواحد، وأن القاهرة يتم الاستعداد مع الغرف التجارية لافتتاح الكثير من المعارض، التي سيكون لها عائد على المواطنين.

وأوضح أن تلك المعارض التي يتم افتتاحها تتسبب في انخفاض الأسعار، وأي تاجر يريد رفع الأسعار فهو ينتحر اقتصاديًا، وأن المواطنين عليهم عدم شراء سلع بأسعار مرتفعة.