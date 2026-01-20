قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك

السمك
السمك
البهى عمرو

أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تكثف جهودها لافتتاح الكثير من المعارض الغذائية وسوق اليوم الواحد التي تقدم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، أنه قبل تولي  وزير التموين الدكتور شريف فارق، مسؤولية وزارة التموين كان حجم التضخم عالي جدا، وتمكن خلال الفترة الأخيرة خفض معدلات التضخم، وأنه تم عمل الاتاحة من خلال سوق اليوم الواحد.

السمك بـ 50 جنيه

ولفت إلى أن هناك بعض المحافظات بدلا من عمل سوق اليوم الواحد قام بافتتاح المعارض بشكل يومي، وفي هذه الأسواق بالدقهلية نجد كيلو السمك بـ 50 جنيه. 

وأشار إلى أن محافظة الشرقية بها أكثر من 10 أسواق لليوم الواحد، وأن القاهرة يتم الاستعداد مع الغرف التجارية لافتتاح الكثير من المعارض، التي سيكون لها عائد على المواطنين.

وأوضح أن تلك المعارض التي يتم افتتاحها تتسبب في انخفاض الأسعار، وأي تاجر يريد رفع الأسعار فهو ينتحر اقتصاديًا، وأن المواطنين عليهم عدم شراء سلع بأسعار مرتفعة.

المعارض سوق اليوم الواحد صدى البلد وزير التموين التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

ترشيحاتنا

التيك توكر أسماء إسماعيل

بدء أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل

حملات مرورية بالغربية

تحرير 170 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية بالغربية

صورة أرشيفية

سقوط 7 تجار سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية بالغربية لردع مخالفين

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد