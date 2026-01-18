مفاجأة في رمضان.. 27 معرضًا بالجيزة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأمن الغذائي في مصر يعتبر في عصره الذهبي، حيث أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة، ولا توجد مشكلة بأي سلعة بالأسواق.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه يتم الآن الاستعداد لـ شهر رمضان من خلال معارض أهلا رمضان، التي سيكون بها سلع غذائية كثيرة بأسعار مناسبة للجميع.

27 معرضا بالجيزة

ولفت إلى أن العام الماضي تم افتتاح 27 معرض أهلا رمضان بالجيزة، وهذا العام سيكون بها 27 معرضا، لتقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون بين وزارة التموين والوزارات المعنية والمحافظة.

وأوضح أن قرار تخفيض رسوم التراخيص، كان له دور كبير في تشجيع العاملين بالشعبة، وأنه يقدم الشكر لـ وزيرة التنمية المحلية، وأنه يطالب من المسؤولين بتفعيل منظومة الشباك الواحد.