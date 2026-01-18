قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان

وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، التي انعقدت بمقر المجلس؛ لاستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

وكان في استقبال وزير التموين، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث عقد الاجتماع بحضور اللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب. 

كما حضر من وزارة التموين  أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أنه في معدلات آمنة تكفي لفترات طويلة، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل “القمح والزيت والسكر”؛ بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع بصورة منتظمة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

خطة توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان 

وعرض وزير التموين، خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك؛ من خلال التوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد»، ومعارض «أهلًا رمضان»، بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وزيادة المعروض من السلع بالأسواق.

وتطرق الوزير إلى ملف القمح، مؤكدًا أهميته كأحد ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى زيادة نسب توريد القمح المحلي خلال موسم 2025 بنسبة 17%، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين طن، في حين يبلغ إجمالي استهلاك منظومة الخبز من القمح التمويني نحو 9 ملايين طن، ويتم استيراد باقي الكمية من الخارج.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أنه في حال الحفاظ على نسب الزيادة الحالية في التوريد المحلي سنويًا؛ فمن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني من الإنتاج المحلي، مع وجود خطة طموحة للتوسع في مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

وفيما يخص ملف السكر، أكد وزير التموين أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من السكر خلال عام 2025، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم وزيادة الإنتاج المحلي من محصولي قصب وبنجر السكر، مع التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث مصانع السكر ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتحقيق الاستدامة، وضمان توافر السكر بالأسواق واستقرار أسعاره، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، دعمًا للأمن الغذائي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول مختلف ملفات الوزارة، حيث رد وزير التموين على جميع الاستفسارات والمداخلات التي طرحها  النواب، مؤكدًا انفتاح الوزارة على أي مقترحات من شأنها تطوير منظومة تداول السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير التموين السلع الغذائية شهر رمضان السلع الأساسية أسعار مخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يكشف ميزة جديدة تحمي خصوصيتك وموتورولا تطلق ساعة ذكية بسعر اقتصادي

فيراري أمالفي 2026 الجديدة

شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

ام جى 50 بلس ام اكسييد اى تى 2026

تختار ايه .. ام جى 50 بلس أم اكسييد اى تى 2026 ؟| مواصفات وأسعار

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد