أنشطة مكثفة وتحول رقمي لضبط الأسواق.. حصاد أسبوعين من عمل وزارة التموين

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، أسبوعين حافلين بالأنشطة المكثفة والمتنوعة؛ في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتعزيز منظومة التحول الرقمي بكل قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025:2017 في مجال الاختبارات الكيميائية لمنتجات الدقيق

حقق المعمل المركزي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازًا مهمًا بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025:2017 في مجال الاختبارات الكيميائية لمنتجات الدقيق، وذلك ضمن خطة تطوير آليات العمل ورفع كفاءة المنظومة الرقابية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وعلى الصعيد المجتمعي، شارك الدكتور شريف فاروق، تحت رعاية الرئيس السيسي، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية، في افتتاح مسجدَي الحميد المجيد بمدينة حلايب، والسميع العليم بمدينة برنيس، احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.

وعقب الافتتاح، تم توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية وكميات كبيرة من السلع والبطاطين على أهالي المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما شارك وزير التموين، بحضور الرئيس السيسي، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولأقباط مصر، مؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس وحدة النسيج الوطني وروح التلاحم بين أبناء الوطن.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء مديريات التموين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المديريات تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك.

وشدد على أهمية توحيد منهج العمل، والتواجد الميداني المكثف، وتعزيز الدور الوقائي والتوعوي لمنع المخالفات قبل وقوعها.

وشهدت محافظة المنيا جولة ميدانية موسعة للوزير، شملت افتتاح سوق اليوم الواحد، وتفقد مصنع سكر أبو قرقاص مع بدء موسم توريد قصب السكر، وزيارة أحد مطاحن القطاع الخاص المتعاونة مع الوزارة، بالإضافة إلى تفقد مصنع لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، واختتم الجولة بتفقد صومعة بني مزار لمتابعة منظومة تخزين القمح وسعات التخزين.

وفي سياق متابعة أداء الشركات التابعة، عقد وزير التموين اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة خطط الإنتاج وضمان توافر زيوت الطعام بجودة عالية وبكميات مناسبة، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.

كما ترأس اجتماع مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، لمتابعة استعدادات موسم إنتاج السكر من محصول القصب، وشدد على أهمية العنصر البشري، حيث وافق مجلس الإدارة على تعديل بعض المزايا المقدمة للعاملين بالشركة ومصانعها التابعة.

وفي إطار التحول الرقمي، بحث الدكتور شريف فاروق مع الدكتور أسامة الجوهري سبل إطلاق تطبيق «كارت المفتش»، الهادف إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية، من خلال توثيق أعمال التفتيش لحظيًا، ورصد وتصنيف المخالفات التموينية باستخدام أدوات رقمية موحدة.

كما افتتحت الوزارة سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ضمن جهودها المستمرة لزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.

وعلى مستوى التنسيق الحكومي، شارك وزير التموين في الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع، بمشاركة 13 وزارة وجهة معنية، استعدادات إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، ومبادرات تحفيز الاستثمار، ووضع دليل موحد لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واختتمت الفترة برئاسة الدكتور شريف فاروق لاجتماع اللجنة العليا للسكر؛ في إطار حرص الدولة على المتابعة المستمرة لملف السكر باعتباره من السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار تداوله وتوافره بالأسواق بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية.