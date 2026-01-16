قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
اتحاد الكرة يحسم الجدل: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أنشطة مكثفة وتحول رقمي لضبط الأسواق.. حصاد أسبوعين من عمل وزارة التموين

وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، أسبوعين حافلين بالأنشطة المكثفة والمتنوعة؛ في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتعزيز منظومة التحول الرقمي بكل قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025:2017 في مجال الاختبارات الكيميائية لمنتجات الدقيق

حقق المعمل المركزي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازًا مهمًا بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 17025:2017 في مجال الاختبارات الكيميائية لمنتجات الدقيق، وذلك ضمن خطة تطوير آليات العمل ورفع كفاءة المنظومة الرقابية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وعلى الصعيد المجتمعي، شارك الدكتور شريف فاروق، تحت رعاية الرئيس السيسي، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية، في افتتاح مسجدَي الحميد المجيد بمدينة حلايب، والسميع العليم بمدينة برنيس، احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر. 

وعقب الافتتاح، تم توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية وكميات كبيرة من السلع والبطاطين على أهالي المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما شارك وزير التموين، بحضور الرئيس السيسي، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولأقباط مصر، مؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس وحدة النسيج الوطني وروح التلاحم بين أبناء الوطن.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء مديريات التموين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المديريات تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك.

وشدد على أهمية توحيد منهج العمل، والتواجد الميداني المكثف، وتعزيز الدور الوقائي والتوعوي لمنع المخالفات قبل وقوعها.

وشهدت محافظة المنيا جولة ميدانية موسعة للوزير، شملت افتتاح سوق اليوم الواحد، وتفقد مصنع سكر أبو قرقاص مع بدء موسم توريد قصب السكر، وزيارة أحد مطاحن القطاع الخاص المتعاونة مع الوزارة، بالإضافة إلى تفقد مصنع لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، واختتم الجولة بتفقد صومعة بني مزار لمتابعة منظومة تخزين القمح وسعات التخزين.

وفي سياق متابعة أداء الشركات التابعة، عقد وزير التموين اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة خطط الإنتاج وضمان توافر زيوت الطعام بجودة عالية وبكميات مناسبة، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن. 

كما ترأس اجتماع مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، لمتابعة استعدادات موسم إنتاج السكر من محصول القصب، وشدد على أهمية العنصر البشري، حيث وافق مجلس الإدارة على تعديل بعض المزايا المقدمة للعاملين بالشركة ومصانعها التابعة.

وفي إطار التحول الرقمي، بحث الدكتور شريف فاروق مع الدكتور أسامة الجوهري سبل إطلاق تطبيق «كارت المفتش»، الهادف إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية، من خلال توثيق أعمال التفتيش لحظيًا، ورصد وتصنيف المخالفات التموينية باستخدام أدوات رقمية موحدة.

كما افتتحت الوزارة سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ضمن جهودها المستمرة لزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة ملائمة.

وعلى مستوى التنسيق الحكومي، شارك وزير التموين في الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع، بمشاركة 13 وزارة وجهة معنية، استعدادات إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، ومبادرات تحفيز الاستثمار، ووضع دليل موحد لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واختتمت الفترة برئاسة الدكتور شريف فاروق لاجتماع اللجنة العليا للسكر؛ في إطار حرص الدولة على المتابعة المستمرة لملف السكر باعتباره من السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار تداوله وتوافره بالأسواق بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين التموين السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

بهنساوي : بورفؤاد أصبحت قبلة الزائرين لما تتمتع به من مقاصد سياحية وتجارية متنوعة

بهنساوي : بورفؤاد أصبحت قبلة الزائرين لمقاصدها السياحية والتجارية

14181 طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدًا من خلال 59 لجنة

وكيل تعليم بورسعيد لصدى البلد: 14181 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدا | شاهد

إزالة 6 مبانٍ بجنوب بورسعيد

إزالة 6 مبانٍ بجنوب بورسعيد بالموجة 28 للمخالفات .. صور

بالصور

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد