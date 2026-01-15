مصادرة عصائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 756 عبوة عصائر مجهولة المصدر وبدون فواتير و60 كيلو طحينة بدون بيانات مشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مخزن سلع غذائية بمركز السنطة.

تلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من مدير إدارة تموين السنطة، بتمكن حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات بدائرة مركز السنطة، عن ضبط 756 عبوة عصائر مجهولة المصدر وبدون فواتير، و60 كيلو طحينة بدون بيانات مشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مخزن سلع غذائية بالسنطة.

تمت مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة ضد صاحب مخزن السلع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.