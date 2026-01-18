وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة، إن إجمالي القمح في هذا الموسم زاد عن ٤ مليون طن سنويا، واحتياجاتنا تصل إلي ٢٠ مليون طن سنويا.

وأوضح الوزير، في تصريحات له تحت قبة الشيوخ، أنه تم وضع سلاسل أخرى للتداول كان حلا لجذب المواطن بجانب سوق اليوم الواحد، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ثم بدأنا للمرحلة الثالثة لأسواق اليوم الواحد ، وهناك شنط رمضان بأسعار مخفضة .

وأشار إلى أنه أصبح لدينا مسارات أخري للسيطرة على الأسعار منها منح خدمة مميزة ووحدنا أسماء الجمعيات الاستهلاكية باسم جديد هو كاري أون واشتركنا مع القطاع الخاص في هذا المشروع.

وتابع: نعمل حاليا على ٦ مصانع قصب سكر و٣ مصانع زيت نوحدها في مصانع مع القطاع الخاص.

وأضاف: هناك استعدادات مكثفة لما قبل رمضان وبعده ، مؤكدا: نعلم أن المواطن إن لم يجد سلعة بسعر مناسب مش لن يقف ساكنا.

وأضاف: كنا نعتمد على الجانب الروسي الأوكراني وكنا نحصل من الدولتين على القمح وأضافنا دول جديدة، لأن أى تغير جيوسياسي يؤثر على الأمن الغذائي ونسعي لتوطين صناعة الصوامع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

ورد النائب أحمد العوضي، قائلا: لابد أن يشعر المواطن بالاستقرار في الأمن الغذائي وتوفير احتياجاته بأسعار تناسب دخولهم.

وتابع: هناك دول تعطي دعم للفلاح.

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين تدرك أن قضية الغذاء أمن قومي.