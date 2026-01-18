قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان

فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة، إن إجمالي القمح في هذا الموسم زاد عن ٤ مليون طن سنويا، واحتياجاتنا تصل إلي ٢٠ مليون طن سنويا.

وأوضح الوزير، في تصريحات له تحت قبة الشيوخ، أنه تم وضع سلاسل أخرى للتداول كان حلا لجذب المواطن بجانب سوق اليوم الواحد، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ثم بدأنا للمرحلة الثالثة لأسواق اليوم الواحد ، وهناك شنط رمضان بأسعار مخفضة .

وأشار إلى أنه أصبح لدينا مسارات أخري للسيطرة على الأسعار منها منح خدمة مميزة ووحدنا أسماء الجمعيات الاستهلاكية باسم جديد هو كاري أون واشتركنا مع القطاع الخاص في هذا المشروع.

وتابع: نعمل حاليا على ٦ مصانع قصب سكر و٣ مصانع زيت نوحدها في مصانع مع القطاع الخاص.

وأضاف: هناك استعدادات مكثفة لما قبل رمضان وبعده ، مؤكدا: نعلم أن المواطن إن لم يجد سلعة بسعر مناسب مش لن يقف ساكنا.

وأضاف: كنا نعتمد على الجانب الروسي الأوكراني وكنا نحصل من الدولتين على القمح وأضافنا دول جديدة، لأن أى تغير جيوسياسي يؤثر على الأمن الغذائي ونسعي لتوطين صناعة الصوامع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

ورد النائب أحمد العوضي، قائلا: لابد أن يشعر المواطن بالاستقرار في الأمن الغذائي وتوفير احتياجاته بأسعار تناسب دخولهم.

وتابع: هناك دول تعطي دعم للفلاح.

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين تدرك أن قضية الغذاء أمن قومي.

وزير التموين الأسعار قمح

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

جانب من الاجتماع

الخطيب: Brandix تختار مصر منصة إقليمية لصناعة الملابس الجاهزة وتبحث ضخ استثمارات جديدة بالقطاع

جانب من الاجتماع

التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية لقطر لزيادة الصادرات

أسعار الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات.. عيار 21 يقترب من 492 درهم

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

