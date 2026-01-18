قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
توك شو

معـارض أهلًا رمضان 2026.. اتحاد الغرف يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

منار عبد العظيم

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاستعدادات لإقامة معارض «أهلًا رمضان 2026» بدأت مبكرًا، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأمين احتياجات السوق واحتواء أي زيادات سعرية محتملة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة

استعدادات مبكرة وخطة شاملة

أوضح الدكتور علاء عز، خلال صباح الخير يا مصر، أن الدولة شرعت منذ عدة أشهر في التحضير لمعارض «أهلًا رمضان»، من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء التموين، والصناعة، والزراعة، وذلك لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستعدادات لا يقتصر على تغطية احتياجات المواطنين فقط، بل يتعداه إلى خلق حالة من المنافسة بين المنتجين والموردين، بما يصب في مصلحة المستهلك ويؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين جودة المعروض.

عروض وتخفيضات مباشرة لصالح المستهلك

ولفت مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث بادر عدد كبير من المنتجين بتقديم عروض سعرية وتخفيضات مباشرة على السلع، إلى جانب تطبيق نظام «عروض التجميع» (Bundling)، والذي يتيح للمواطن الحصول على منتجات إضافية مجانية عند شراء سلع معينة، ما يسهم في تقليل فاتورة الإنفاق على الأسرة.

انتشار واسع للمعارض في جميع المحافظات

وأضاف عز أن معارض «أهلًا رمضان» ستُقام على نطاق واسع في جميع محافظات الجمهورية، من خلال وزارة التموين وأجهزتها المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، فضلًا عن منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى مختلف المناطق، سواء في الحضر أو الريف.

دور الغرف التجارية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشار إلى أن عددًا من الغرف التجارية سيقوم بإنشاء منافذ خاصة لإقامة المعارض، في حين ستتعاون غرف أخرى مع المحافظين لتوفير كوبونات مجانية للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، بما يتيح لتلك الأسر الحصول على احتياجاتها الأساسية بقيم دعم مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية.

مخزون استراتيجي مطمئن ولا نقص في السلع

وشدد مستشار اتحاد الغرف التجارية على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن تمامًا، ولا توجد أي مخاوف من نقص السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

 وأوضح أن المخزون المتوافر يغطي احتياجات السوق لفترات تتراوح بين 6 و9 أشهر في معظم السلع، بينما يصل في بعض السلع الأخرى إلى أكثر من عام، مع متابعة مستمرة للشحنات المتجهة إلى مصر لضمان استدامة توافر السلع.

رقابة مشددة على الأسعار وجودة المنتجات

وفيما يتعلق بجودة السلع المطروحة داخل المعارض، أكد الدكتور علاء عز أن السلع المخفضة هي نفس السلع المتداولة في الأسواق من حيث الجودة والمواصفات، وأن التخفيض يقتصر فقط على السعر.

وأشار إلى وجود أجهزة رقابية متعددة تتابع الالتزام بإعلان الأسعار وجودة المنتجات، من بينها أجهزة وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

المواطن شريك أساسي في الرقابة

واختتم مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة، من خلال المقارنة بين الأسعار، والاختيار الواعي للسلع الأفضل جودة والأقل سعرًا، بما يعزز من نجاح معارض «أهلًا رمضان 2026» في تحقيق أهدافها ودعم استقرار الأسواق.

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش.. اليوم

جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

الشهادات الأزهرية الإعدادية والإبتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

