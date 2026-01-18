معـارض أهلًا رمضان 2026.. اتحاد الغرف يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاستعدادات لإقامة معارض «أهلًا رمضان 2026» بدأت مبكرًا، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأمين احتياجات السوق واحتواء أي زيادات سعرية محتملة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة

استعدادات مبكرة وخطة شاملة

أوضح الدكتور علاء عز، خلال صباح الخير يا مصر، أن الدولة شرعت منذ عدة أشهر في التحضير لمعارض «أهلًا رمضان»، من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء التموين، والصناعة، والزراعة، وذلك لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستعدادات لا يقتصر على تغطية احتياجات المواطنين فقط، بل يتعداه إلى خلق حالة من المنافسة بين المنتجين والموردين، بما يصب في مصلحة المستهلك ويؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين جودة المعروض.

عروض وتخفيضات مباشرة لصالح المستهلك

ولفت مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث بادر عدد كبير من المنتجين بتقديم عروض سعرية وتخفيضات مباشرة على السلع، إلى جانب تطبيق نظام «عروض التجميع» (Bundling)، والذي يتيح للمواطن الحصول على منتجات إضافية مجانية عند شراء سلع معينة، ما يسهم في تقليل فاتورة الإنفاق على الأسرة.

انتشار واسع للمعارض في جميع المحافظات

وأضاف عز أن معارض «أهلًا رمضان» ستُقام على نطاق واسع في جميع محافظات الجمهورية، من خلال وزارة التموين وأجهزتها المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، فضلًا عن منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى مختلف المناطق، سواء في الحضر أو الريف.

دور الغرف التجارية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشار إلى أن عددًا من الغرف التجارية سيقوم بإنشاء منافذ خاصة لإقامة المعارض، في حين ستتعاون غرف أخرى مع المحافظين لتوفير كوبونات مجانية للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، بما يتيح لتلك الأسر الحصول على احتياجاتها الأساسية بقيم دعم مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية.

مخزون استراتيجي مطمئن ولا نقص في السلع

وشدد مستشار اتحاد الغرف التجارية على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية مطمئن تمامًا، ولا توجد أي مخاوف من نقص السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأوضح أن المخزون المتوافر يغطي احتياجات السوق لفترات تتراوح بين 6 و9 أشهر في معظم السلع، بينما يصل في بعض السلع الأخرى إلى أكثر من عام، مع متابعة مستمرة للشحنات المتجهة إلى مصر لضمان استدامة توافر السلع.

رقابة مشددة على الأسعار وجودة المنتجات

وفيما يتعلق بجودة السلع المطروحة داخل المعارض، أكد الدكتور علاء عز أن السلع المخفضة هي نفس السلع المتداولة في الأسواق من حيث الجودة والمواصفات، وأن التخفيض يقتصر فقط على السعر.

وأشار إلى وجود أجهزة رقابية متعددة تتابع الالتزام بإعلان الأسعار وجودة المنتجات، من بينها أجهزة وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

المواطن شريك أساسي في الرقابة

واختتم مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة، من خلال المقارنة بين الأسعار، والاختيار الواعي للسلع الأفضل جودة والأقل سعرًا، بما يعزز من نجاح معارض «أهلًا رمضان 2026» في تحقيق أهدافها ودعم استقرار الأسواق.