قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السكر بـ 27 جنيها.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع في رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد المخاوف بشأن تأثير زيادة الطلب على السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين.

 لكن في تصريحاته الأخيرة، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار ستظل ثابتة خلال أول أسبوعين من رمضان، بفضل اتفاق مع عدد من التجار والموردين. هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية

استقرار الأسعار في أول أسبوعين من رمضان

أكد حازم المنوفي أن أسعار السلع الأساسية ستشهد استقراراً في أول أسبوعين من شهر رمضان، بناءً على اتفاق مع التجار والموردين. هذه المبادرة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين خلال الشهر الكريم، تشهد إقبالاً كبيراً من التجار رغم أنها "غير ملزمة".

 ومع ذلك، يُتوقع أن يلتزم معظم التجار بتثبيت الأسعار في هذه الفترة لضمان استقرار السوق.

ضمان توفر السلع الأساسية

وأشار المنوفي إلى أنه لا يوجد نقص في أي من السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، البقوليات، الدواجن واللحوم.

 وعلى الرغم من زيادة الطلب خلال رمضان، أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق. هذا يساعد في توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مستقرة.

زيادة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ

في خطوة إضافية لدعم السوق وتوفير السلع، تم زيادة عدد معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات هذا العام.

 هذه المعارض تعد أحد الوسائل الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في رمضان، مما يعزز من توافر المنتجات الأساسية بشكل واسع. إلى جانب المعارض، يتم توزيع السلع عبر المنافذ المختلفة التي تسهم في تخفيف ضغط الطلب على المحلات التجارية.

أسعار السلع الأساسية في رمضان

تحدث المنوفي عن أسعار بعض السلع الأساسية خلال رمضان، موضحاً أن سعر السكر يتراوح بين 27 إلى 35 جنيهاً حسب المنطقة والغلاف. وأكد أن هناك وفرة في إنتاج الألبان، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السكر من القصب والبنجر، مما يساهم في استقرار أسعاره.

نصائح للمواطنين في رمضان

نصح حازم المنوفي المواطنين بعدم تخزين السلع بشكل مفرط، مشيراً إلى أنه من الأفضل شراء السلع وفقاً للاحتياجات الفعلية. 

وهذا يساعد على ضمان استمرارية توافر السلع في الأسواق وعدم حدوث أي مشاكل في العرض والطلب.

سعر السلع أسعار السلع في رمضان سعر السلع الأساسية سعر السلع الأساسية خلال رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

الدكتور حسين الثقافي

جامعة مركز الهند تشارك في مؤتمر «المهن في الإسلام ومستقبلها » بالقاهرة

الشهادات الأزهرية الإعدادية والإبتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

الشهادات الأزهرية الإعدادية والابتدائية يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية وحساب المثلثات

مفتي أوزبكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مفتي أوزبكستان يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد