السكر بـ 27 جنيها.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع في رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد المخاوف بشأن تأثير زيادة الطلب على السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من المواطنين.

لكن في تصريحاته الأخيرة، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار ستظل ثابتة خلال أول أسبوعين من رمضان، بفضل اتفاق مع عدد من التجار والموردين. هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية

استقرار الأسعار في أول أسبوعين من رمضان

أكد حازم المنوفي أن أسعار السلع الأساسية ستشهد استقراراً في أول أسبوعين من شهر رمضان، بناءً على اتفاق مع التجار والموردين. هذه المبادرة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين خلال الشهر الكريم، تشهد إقبالاً كبيراً من التجار رغم أنها "غير ملزمة".

ومع ذلك، يُتوقع أن يلتزم معظم التجار بتثبيت الأسعار في هذه الفترة لضمان استقرار السوق.

ضمان توفر السلع الأساسية

وأشار المنوفي إلى أنه لا يوجد نقص في أي من السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، البقوليات، الدواجن واللحوم.

وعلى الرغم من زيادة الطلب خلال رمضان، أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق. هذا يساعد في توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مستقرة.

زيادة معارض «أهلاً رمضان» والمنافذ

في خطوة إضافية لدعم السوق وتوفير السلع، تم زيادة عدد معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات هذا العام.

هذه المعارض تعد أحد الوسائل الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في رمضان، مما يعزز من توافر المنتجات الأساسية بشكل واسع. إلى جانب المعارض، يتم توزيع السلع عبر المنافذ المختلفة التي تسهم في تخفيف ضغط الطلب على المحلات التجارية.

أسعار السلع الأساسية في رمضان

تحدث المنوفي عن أسعار بعض السلع الأساسية خلال رمضان، موضحاً أن سعر السكر يتراوح بين 27 إلى 35 جنيهاً حسب المنطقة والغلاف. وأكد أن هناك وفرة في إنتاج الألبان، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السكر من القصب والبنجر، مما يساهم في استقرار أسعاره.

نصائح للمواطنين في رمضان

نصح حازم المنوفي المواطنين بعدم تخزين السلع بشكل مفرط، مشيراً إلى أنه من الأفضل شراء السلع وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وهذا يساعد على ضمان استمرارية توافر السلع في الأسواق وعدم حدوث أي مشاكل في العرض والطلب.