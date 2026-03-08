بحضور كبار علماء الأزهر.. تكريم 80 حافظًا وحافظة بمسابقة القرآن الكريم في التل الكبير |صور

نظمت أمانة مركز التل الكبير احتفالية كبرى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية النائب سيد عبد الجليل والنائب سامي سليم.

وشهد الحفل تكريم 80 متسابقًا ومتسابقة ممن ضربوا أروع الأمثلة في العزيمة وحفظ كتاب الله، بعد اجتيازهم اختبارات دقيقة استمرت على مدار خمسة أيام متواصلة. وقد شملت المسابقة مستويات متعددة أتاحت الفرصة لكافة الأعمار والمستويات للمشاركة، وهي: القرآن الكريم كاملًا، ثلاثة أرباع القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، وثلاثة أجزاء.

وأشرفت على المسابقة لجنة تقييم رفيعة المستوى ضمت نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهم: الشيخ مهدي حامد مهدي (مدير إدارة أوقاف القصاصين)، الشيخ أحمد حامد الساعي (كبير مفتشي إدارة التل الكبير)، الشيخ عبد العظيم عبد المعبود إبراهيم (مدير قسم المساجد بمديرية أوقاف الإسماعيلية)، الشيخ أمير محمد كبير (مدير قسم الإرشاد الديني بمديرية أوقاف الإسماعيلية)، والشيخ أشرف السعيد مهدي (مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية).

وشارك في مراسم تسليم الجوائز المهندس عادل عبد الجليل، الذي حضر نائبًا عن شقيقه النائب سيد عبد الجليل، ناقلًا تحياته وتقديره لجميع الحفظة وأولياء أمورهم. كما شرف الحفل بحضور النائب سامي سليم عضو مجلس النواب، والنائب رمضان أمام عضو مجلس الشيوخ السابق، ولفيف من قيادات الحزب بالمركز، وعلى رأسهم المهندس سامي كمال (أمين المركز)، الأستاذ أحمد سعيد هيبة (أمين التنظيم بالمركز)، والأستاذ عطية برس (الأمين المساعد للحزب).